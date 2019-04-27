王金平批初選轉來轉去 吳敦義：中常會決定的

2019-04-27

〔記者陳昀、江志雄、林敬倫／綜合報導〕國民黨主席吳敦義過去多次抨擊全民調，但近來黨中央除了為郭台銘、韓國瑜參與初選解套，也突然「不排除」全民調；對此，已表態參選總統的前立法院長王金平昨天受訪批評，這就是轉彎、不公平；吳敦義回應時則說了兩次「我怎麼會轉彎呢？」並強調，是中常會決定的，不是我乾綱獨斷」。

王：改成全民調 就是轉彎

王金平指出，還沒機會向吳敦義反映對初選制度的意見，但這次從已拍板的「三七制（黨員投票佔三成、民調佔七成）」改成全民調，讓黨員沒有參與權是不公平的。被問及覺得吳在轉彎嗎？王說「改成全民調就是轉彎啊，怎麼不是？」

朱：勝選考量 須提名最強

對於前新北市長朱立倫自稱是最有資格抱怨的人，王金平也回應說：「他當然也是啊，原本主張全民調，轉來轉去，當然覺得中箭，他也是有受委屈啦，不是沒有」，說完還笑了笑。

對於是否贊同初選採用全民調？朱立倫昨在宜蘭受訪時則表示，基於勝選考量，國民黨必須提名最強候選人，並建立民主的示範。

是否全民調 吳：還要溝通

吳敦義昨出席活動時，被問到王金平認為初選從「三七制」改成全民調不公平，吳表示，所以中常會才沒有立刻決定，就是擔心參選人會有不同看法，這部分還要溝通協調。

對於自己挨批「轉彎」，吳敦義反問了兩次「我怎麼會轉彎呢？」他說，這是中常會做的決定，絕大多數中常委都希望改全民調，自己只是主持中常會，一定要尊重中常會的集體決策，並不是當主席就可以隨意轉彎或乾綱獨斷。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/