竹科座談 郭董：不只五缺 還缺投資

2019-04-27

〔記者陳柔蓁、洪友芳、洪美秀／綜合報導〕鴻海董事長郭台銘昨赴新竹，上午參訪新竹眷村博物館後，下午前往竹科與廠商閉門座談。郭台銘說，上午的活動是「和平、安定」，下午則拚「經濟、未來」，一整天的活動以他的選舉口號做為主軸。他在與廠商座談後也表示，「五缺」之外，發現第六缺，缺「投資」。

一位參與座談的企業老闆表示，與會者是竹科公會找去的，來者是客、交換意見，「沒有挺不挺的問題」；但他不諱言，郭台銘是厲害角色，對產業很了解，民進黨的對手若是他，會比較難打。

企業老闆：交換意見

這場閉門座談，包括聯電榮譽副董事長宣明智、矽品董事長林文伯、力成董事長蔡篤恭、京元電董事長李金恭、均豪董事長葉勝發、聯合再生能源執行長潘文輝、光罩董事長吳國精、智邦董事長郭飛龍、偉詮電董事長林錫銘以及力晶總經理王其國等人出席。

一位與會的半導體業高層透露，郭台銘會中提到，「一例一休」制度還是要改掉，不是為了園區，而是影響百業，影響經濟很大，民怨很深。

竹科公會秘書長張致遠則表示，郭台銘前來了解產業現況，大家樂於交換意見，日後各黨總統候選人想來園區，公會都非常歡迎。

郭台銘昨天上午則參觀新竹市眷村博物館，他說，沒有這些眷村將軍及眷村媽媽守護台灣，就不會有台灣現在的和平，他認為眷村不僅是和平和安定，更是經濟的重要根基。他第一個起家公司所做的電視機零件，就是眷村叔伯在退役後從事的研究。

郭：把國旗飄揚全球

媒體詢問郭，是否會有郭韓會？郭台銘說，會找時間去向韓國瑜請益，在他心目中，韓國瑜不僅是兄弟、更是個英雄，如果沒有韓國瑜，就沒有去年國民黨的「1124」，他與韓國瑜這兩根柱子，一定會撐住，他與韓國瑜一定會合作。

郭台銘也強調，佩服韓國瑜能在高雄讓這麼多的國旗飄揚起來，他一定會把國旗飄揚在中華民國各角落，也會把國旗飄揚到全世界。

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