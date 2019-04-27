「賣菜郎」商標 韓國瑜申請註冊

2019-04-27

〔記者黃佩君、葛祐豪／綜合報導〕高雄市長韓國瑜傳記「跟著月亮走」版權生糾紛，日前媒體人黃光芹及韓妻李佳芬隔空開火。而為護韓相關商標及產品，韓國瑜二月也申請「賣菜郎CEO韓國瑜」商標，目前正在審議，使韓成為目前可能參選總統的政治人物中，唯一申請個人商標者，支持者不得擅印以免侵權。

對此，高雄市新聞局長王淺秋表示，目前夜市等地方，對韓市長Ｑ版肖像任意取用，高市府雖不致提告，但為了防範「賣菜郎CEO韓國瑜」等遭亂用，甚或有不當用途，因此決定申請商標。

王淺秋說，由於各界有愈來愈多需求，商標註冊後，計畫與品牌或企業界合作，但會要求捐出一定比例收入做公益。

根據經濟部智慧財產局資料，韓國瑜在二月廿日申請「賣菜郎CEO韓國瑜」商標，目前正在補件審議中；商標圖案為一顆綠色高麗菜，並有「賣菜郎CEO韓國瑜」字樣，申請地址就位於李佳芬創辦的維多利亞中學。

韓國瑜申請商標用途多元，包括鑰匙圈、海報、年曆、筆記本、紙盒、手提袋、購物袋、扇子、碗、杯盤、圍巾、礦泉水、高粱酒、廣告、書刊、服裝。

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