吳韓會敲定了 30日中央黨部

2019-04-27

〔記者施曉光、蔡清華／綜合報導〕在聯繫九天後，國民黨中央終於在昨天上午得到高雄市長韓國瑜方面的回覆，敲定「吳韓會」訂於四月三十日下午在中央黨部主席會客室舉行，據了解，雙方會面不會全程公開。

韓國瑜當天「吳韓會」後，還將參加前總統馬英九基金會主辦的「突破困境，迎接挑戰」重振台灣競爭力會議。這是韓國瑜日前發表五點聲明，痛批國民黨政治權貴熱衷密室協商後，首度與馬英九、國民黨主席吳敦義等人見面，外界解讀韓國瑜當天的台北行有破冰、和解的意味。

據了解，負責與韓國瑜聯繫的副主席兼秘書長曾永權，自韓國瑜十八日結束訪美行返台後，就一直打韓國瑜的手機，但都沒有接通電話，打市長辦公室也只接到韓的秘書回電，至昨都沒有得到一個可以安排「吳韓會」的時間。

直到昨天上午，曾永權才接獲韓國瑜方面告知，敲定四月三十日舉行「吳韓會」。吳敦義將在「吳韓會」了解韓的想法後，再陸續與郭、朱、王、周、張等五人會談。

韓國瑜昨天中午被記者詢問時還狀況外地說，「我們在安排中，如果順暢的話會跟大家說…」，記者告知時間已敲定，韓才改口，早上都在議會沒有接到訊息。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/