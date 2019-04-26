民進黨嘉市立委李俊俋 初選落馬

2019-04-26

〔記者蘇芳禾、丁偉杰／綜合報導〕民進黨昨天公布嘉義市立委初選結果，問政認真、頗受好評的立委李俊俋意外落馬，由去年高票連任議員的王美惠勝出，李俊俋也立刻展現風度，希望大家一起支持初選勝出的王美惠。

市議員王美惠出線

根據民進黨發布的民調數據，王美惠以三十四．三三％支持度，贏過二十八．一四％的李俊俋，以及四．三四％的前嘉義市議員黃盈智和二．六三％的嘉義市前議長之女林柏妗。

李俊俋問政認真，卻成為第一個在黨內初選落馬的現任立委，消息傳回立法院，讓許多同黨立委感到惋惜。黨內及地方人士分析，李俊俋無明顯派系歸屬，難在這種小選區中精確掌握組織，贏得電話民調，加上疏於經營地方，是落馬的主要原因。

李俊俋指出，他的努力不夠，辜負了市民朋友以及支持者對他的期待，也感謝大家一路以來的陪伴，失落在所難免，但是不要難過太久，路還很長，整理腳步，要重新出發，也希望大家一起支持候選人王美惠。

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