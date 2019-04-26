雄三誤射事件 131艦隊長記過2次

2019-04-26

〔記者吳政峰／台北報導〕金江軍艦二○一六年間在高雄左營軍港演習誤射雄三飛彈，擊穿遠在澎湖海域作業的高雄籍翔利昇漁船，造成一死三傷。公懲會審理後認為負責督導的九名軍官未善盡責任，依情節輕重判艦長林伯澤少校與副艦長林清吉上尉降一級改敘；一三一艦隊長胡志政少將記過兩次；其餘六人記申誡。

金江艦正副艦長降級改敘

監委包宗和、王美玉、仉桂美調查此案，發現胡志政、林伯澤、林清吉、許秉立（艦指部作戰科訓練官）、李連仁（作戰科科長）、林明華（作戰處處長）、曾紀郎（教訓指揮部測考中心飛彈測驗士）、李光敏（測考中心上校主任）、史建斌（測考中心上校主任）等九人未能確實辦理訓練及落實考核，分別犯下不符資格即申請甲操測考、後續審核機制未落實、火線安全接頭管理悖離法令、未盡監督管理職責等違失，去年二月移送公懲會審理。

本案發生在二○一六年七月一日，金江軍艦中士高嘉駿獨自在戰情室操演，自稱為了熟悉操作程序，在不知系統轉為「作戰模式」下，按下「允許發射」、「飛彈發射」、「確認」鍵，誤射飛彈，造成一死三傷悲劇。

高員被高雄高分院依過失致死罪判刑一年六月，負責射控的士官長陳銘修判刑一年九月、中尉兵器長許博為判刑一年二月，死亡的船長與受傷的船長兒子獲國賠三四八四萬元。事發後相關軍官均調職並接受處分，海軍司令黃曙光還自請處分記過一次。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/