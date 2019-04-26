海洋基本法出爐 蘇揆：打造優質海洋國家

2019-04-26

〔記者李欣芳／台北報導〕研議多時，我國首部「海洋基本法草案」昨經行政院院會通過。草案明訂，為維護、促進我國海洋權益、國家安全、海域治安與海事安全，並因應重大緊急情勢，政府應以全球視野與國際戰略思維，提升海洋事務執行能量，強化海洋實力，以符合國家生存、安全及發展所需。

施行後一年內 發布政策白皮書

海洋委員會去年四月廿八日於高雄成立，即將屆滿一週年，行政院院會昨通過「海洋基本法草案」。根據草案，政府應在海洋基本法施行後一年內發布國家海洋政策白皮書，內容必須包括國家海洋發展的願景及目標、海洋發展策略的基本理念及方針、推動海洋策略的步驟及具體措施、其他為推進國家海洋政策的必要事項等。

由於中國在南海擴張其實力，引發區域緊張，政院這項法案提及要密切關注全球海洋事務的發展，包括軍備擴張、海上恐怖主義、海洋污染、全球暖化、大規模毀滅性武器擴散、非本國軍機艦所從事威嚇或情報蒐集活動等。

行政院長蘇貞昌表示，藉由「海洋基本法」的制定，規範政府義務與授權，以及政策統合及事務協調，進而達到打造生態、安全、繁榮的優質海洋國家目的。

海委會副主委莊慶達指出，將邀請國內相關學者專家，針對海域安全、經濟繁榮、生態永續等重點進行討論。政策目標包括海域安全、海域執法、海洋產業發展、海洋環境保護，以及希望藉由立法深耕海洋文化，提升海洋科研。

成立保育艦隊 清理海洋廢棄物

莊慶達說，處理海洋廢棄物也是今年重點，海洋基本法第八條提到海委會需訂定海洋污染防治對策，海委會已經成立海洋保育艦隊，執行清理海洋廢棄物，未來也會訂定海洋生物保育相關法規，以符合聯合國永續發展目標，永續保育海洋資源。

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