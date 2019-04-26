法艦穿台海 學者：向中國說不

2019-04-26

〔記者涂鉅旻、張慧雯／台北報導〕美國媒體昨日揭露，法國海軍「葡月號」巡防艦（Vendemiaire）四月六日通過台灣海峽，法國、美國皆低調以對，我國國防部僅稱有掌握相關動態，不願多做評論。立委、學者認為，此舉對於維持台海國際化海域、確保台灣安全穩定具正面影響，也是其他國家運用軍事實力，向中國說「不」的行動。

認為台海屬國際航道

「葡月號」為法國海軍六艘「花月級」（Floréal-class）巡防艦的一員，自一九九三年十月服役至今，艦齡約廿五年，排水量約三千噸左右。由於法國軍方考量，該款巡防艦主要用於巡弋法國在海外的領地，因此將遠洋巡航能力為主要考量，武裝配備則較為薄弱。「葡月號」穿越台灣海峽後，根據法國駐日本大使館官方推特透露訊息，已在四月十日抵達日本佐世保海軍基地。

對於法國軍艦動態，總統蔡英文昨出席二○一九台灣電子遊戲機國際產業展時受訪表示，台灣海峽確實是國際海域，各式各樣的軍用、民用船艦都會經過，但「我們都有完全、完整、精準的掌握」。國防部發言人陳中吉表示，國防部不評論，國軍對周邊航空、船艦都保持高度警覺，秉持不挑釁、不怯敵態度做好國防工作。

立委：有利區域穩定

民進黨立委王定宇認為，中國海軍進行海上閱兵，包括美國、法國、英國等民主強權都未派艦參加，反而法國巡防艦「葡月號」罕見穿越台海，這些行動早在去年的「香格里拉對談」就可見到端倪。他表示，除了表態支持美國海軍「自由航行行動」，更是維持台海國際化海域、確保台灣安全穩定，不讓中共將台海內海化企圖得逞，對台灣的安全、經濟發展都將是正面影響。

台灣智庫諮詢委員董立文表示，從此事可見，除了美國、澳洲軍艦外，法國等國已把台灣海峽視為國際航道，等於否認「台灣屬於中國一部分」、「台灣海峽是中國領海」的具體行動。

至於未來其他國家是否有類似作為？董立文認為，英國政府多次宣布，未來會有一艘航空母艦到太平洋一帶航行，印度政府也有類似宣示，以上即可研判，這些周邊相關國家，其實離台灣越來越近，也是國際社會運用軍事實力，向中國說「不」的行動。

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