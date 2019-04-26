法艦月初行經台海 中國超不爽

2019-04-26

怒嗆法方「非法進入中國水域」 法國防部：有權行使航行自由

〔編譯張沛元／綜合外電報導〕不具名美國官員二十四日透露，法國海軍一艘戰艦在本月六日通過台灣海峽，疑似意在捍衛國際航道航行自由，但也因此觸怒北京當局，遭中方取消邀請出席中國海軍建軍七十年的相關慶祝活動。中國證實已提出正式抗議，怒嗆法方「非法進入中國水域」；法國國防部則重申有權行使航行自由。

中方青島艦閱式 取消邀請法艦葡月號

爆料的美國官員之一告訴路透，本月初通過台灣海峽的法國軍艦，是巡防艦「葡月號」（Vendemiaire），而且一路遭中國人民解放軍尾隨；法軍此舉疑似觸怒北京當局，中方為此取消邀請法國出席二十三日於山東青島舉行的中國海軍建軍七十年的國際艦閱式。目前並不清楚「葡月號」是否原定出席，但「葡月號」最後的確未現身青島，中法兩方當時都未就此做出解釋。

中國國防部發言人任國強二十五日在例行新聞發布會上證實，法艦在七日「非法進入中國水域」，中國人民解放軍依法派出戰艦進行辨認與警告法艦駛離，中方已就此事向法國提出嚴正交涉。任國強還說，中國軍方始終維持高度警戒，堅定捍衛中國主權與安全。

法艦比照美軍通過 日、澳也可能跟進

法國國防部長帕利（Florence Parly）的一名助理在中方證實提出抗議後重申，法國根據海事法行使航行自由的承諾，並透露法國海軍約莫每年會通過台灣海峽一次，從未引發事端或招致反應。

路透的報導還說，對法國而言，戰艦通過極具戰略重要性的台灣海峽，實屬罕見。美國軍艦近日頻繁通過台灣海峽，身為美國盟友的法國戰艦比照辦理，是在中國附近國際航道主張航行自由的象徵，可能促使日本與澳洲等其他美國盟國跟進。

嫻熟兩岸與台灣防衛事務的前美國國防部東亞事務副助理部長鄧志強稱此為重要發展，除了法艦通過台海本身就很重要，此舉也顯示像法國之類的國家看待中國時，已不僅從貿易角度，也有軍事觀點的看法，反映出法國會從地緣政治角度考量中國與整個亞太地區。

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