萬劍彈高、中、低空投射 命中靶區

2019-04-25

〔記者游太郎／花蓮報導〕去年八月初空軍對國造「萬劍彈」首度實施戰術測評，前天下午對高、低空各投射一枚，精準命中東南海域海上靶區，驗證可於視距外對中國沿海及海上登陸船團進行攻擊，昨天下午持續試射二枚，驗證在中、低空以戰術動作發射時的穩定性，改善的性能和成果讓空軍相當滿意。

前天下午一時四十分，編號1609的IDF雙座戰機，機翼下掛載兩枚「萬劍彈」、左翼翼尖則搭配中科院研發的高速錄影機，在另一架編號1604 IDF雙座戰機伴飛下，升空前往東南海域，對海上設定的靶區進行精準攻擊，兩枚飛彈分自高、低空投放，驗證在不同高度及戰術動作下的可靠度及精準度。

空軍高層對這次試射相當謹慎，出動二架救護隊的直升機，一架進行監測，另一架前往九鵬基地監看所有過程及成效，全程保密，空域也數度申請公告及淨空。昨天下午空軍再加碼進行中、低空高度投射驗證，再度精確命中海上靶區。

官員透露，高層對射程超過二百公里、由中科院研製、已少批量產的「萬劍彈」相當重視，前年九月底曾在屏東九鵬基地外海，由中科院進行「最終作戰射擊驗證」，確認已達到原先設計的功能，少量撥交空軍由戰術測評隊實施嚴苛的戰術測評，模擬在實戰狀況下，IDF從掛載、升空、戰術動作、發射及精準度，藉此以驗證「萬劍彈」的實戰能力。

外傳「萬劍彈」在去年的高空投放後出現瑕疵，官員指出，中科院已針對問題進行驗證及修正，昨投射二枚，從負責試射的測評隊飛行員完成任務準備落地前，興奮地「編隊」衝場慶祝來看，精準性能已獲成功驗證。

「萬劍彈」是目前空軍戰機配掛射程最遠的集束炸彈，可從海峽中線附近投射，對福建、廣東等地區的敵軍機場、部隊集結區、裝卸區、或陣地、登陸船團等，實施破壞與癱瘓，經漢光電腦兵推多次驗證，已是台海防衛作戰「多重嚇阻」的重要武器裝備。

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