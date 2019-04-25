改革不能斷 蔡︰許給下一代美好國家

2019-04-25

〔記者鄭名翔、陳心瑜／綜合報導〕蔡英文總統昨天下午到苗栗縣與基層民眾及在地企業報告三年來的施政成果；蔡表示，過去三年做的都是該做，但以往總統不敢做的事，不僅使經濟穩定成長，同時也堅定捍衛國家主權，司法改革也正如火如荼進行，若無法連任，這些工作都將中斷，「必須團結許給下一代一個完整美好的國家。」

對於外傳民進黨主席卓榮泰可能於近期請辭，由代理主席取消黨內初選，蔡總統受訪時嚴正駁斥說，「這是哪來的謠言，這是有點惡意的謠言」。

總統昨赴苗栗，民進黨四席縣議員全員出席，苗栗縣小英之友會會長李守雄、去年獲民進黨禮讓參選苗栗縣長的無黨籍前頭份市長徐定禎也到場力挺。

「取消初選」是惡意謠言

蔡總統細數過去三年的施政成果，除了肯定行政院長蘇貞昌團隊的施政效率外，也強調自己將持續做好總統職務，追求經濟穩定成長，照顧每個國民，「不會像一些人正在做手邊工作，心裡已在想下份工作」；暗酸高雄市長韓國瑜的意味濃厚。

蔡英文也提到，去年大選遭遇挫敗，是過去三年執政的成績尚未能完整呈現給國民，近來各項施政逐漸看到明顯成效，包括育兒補貼、減稅、長照政策等，相信會讓人民更有感。

蔡總統認為，過去推動各項改革，皆是歷任總統在第一任期內不敢做的事，但她願扛起罵名；民眾所迫切期待的司法改革，難度比年金改革更高，但仍積極溝通尋求共識，目前正在立院推動「法官法」，汰除不適任法官，另也提出「國民法官制」，讓人民跟法官一起審判，使判決更接近人民期待。

蔡語重心長說，二○二○年若由國民黨取得政權，過去步入正軌的一切施政及改革將無法延續，希望人民讓她有更長的時間完成工作，也盼支持者團結，「相信蔡英文一定會贏！」

蔡總統晚上也出席新北市汽車商業同業公會會員大會，公會理事長邱文彬現場遞上陳情書，表達全國中古車商面對不公平競爭，希望政府不要再擴大舊換新補助，也不要再延長新車減稅條例。蔡英文則說，會將陳情內容帶回研議，也會交代行政部門在中古車買賣契約滾動式檢討時，必須參酌各方意見。

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