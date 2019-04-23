學者︰中國滲透台灣嚴重 連美國都驚訝

2019-04-23

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國為併吞台灣，持續對台進行資訊戰，台北大學犯罪學研究所助理教授、黨產會委員沈伯洋昨在台大演講強調，中國滲透台灣嚴重，連美國都感到驚訝，不僅已在宮廟、村里長系統建立信任，中國網軍洗留言比俄羅斯還強。

沈伯洋指出，統促會邀中國學者李毅來台演講，搜尋論壇海報報名電話，與二年前中共黨校徵收台灣菁英班電話同一支，邀請演講這些人還與一○一大樓個體戶有合照過，可見中國對台地面滲透之複雜。

「資訊戰只是混合戰其中一環！」沈伯洋表示，以俄羅斯混合戰模式與中國對台模式比對，俄國對烏克蘭打資訊戰，非軍事力量占八成、軍事力量占二成，篤定成功就會出兵，俄國會先斷外交國，這招中國有用，俄國也會破壞經濟、金融體制。

沈指出，「中國資訊戰比俄羅斯的更恐怖！」美國智庫最新研究揭露，中國二個假帳號可抵俄羅斯五十個假帳號，即中國網軍比俄國更強，加上中國擁有大數據，用在政治行銷可改變思考判斷，讓你覺得「藍綠一樣爛」、「統一沒什麼不好」。

沈伯洋提醒，中國在台散佈假訊息，激化藍綠對立，讓你不知道真正敵人是誰，最後就以和平使者之姿出現，模型最後一步是「和平協議」，台灣若簽署就是被消滅。

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