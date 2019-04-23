藍委竟嗆陳明通「憑什麼北京要放棄武統」

2019-04-23

〔記者呂伊萱／台北報導〕立院內政委員會昨審查兩岸條例增訂第五條之三條文草案，國民黨立委孔文吉質詢時語出驚人說「憑什麼北京要放棄武統呢？」孔文吉也嗆陸委會主委陳明通，敢不敢到北京喊中華民國？陳明通馬上回應「他讓我去我就喊啊！」

內政委員會審查「台灣地區與大陸地區人民關係條例增訂第五條之三條文草案」，政院版明訂，兩岸協商簽署政治協議，應經國會雙審議及人民公投，高門檻程序比照修憲；主權國家地位與自由民主憲政秩序不得做為協議項目。陳明通列席報告並備詢。

孔文吉質詢時指出，修法使門檻提高「等於不想簽和平協議」，但宣布參選總統的前立法院長王金平、前新北市長朱立倫和鴻海董事長郭台銘等人，都認為兩岸關鍵在「和平」；陳明通回應說，「兩岸要和平很簡單啊，北京放棄武力對台就好啦」，沒想到孔文吉竟語出驚人回嗆，「憑什麼北京要放棄武統呢？」

孔文吉也說，行政院長蘇貞昌明知郭台銘和中國關係很好，卻還對郭台銘說，「如果能戴著他的國旗帽見習近平，並且喊出保衛中華民國，才真正是大老虎、男子漢」；陳明通回說，所有人到中國都應該大聲講中華民國，「我們不能在這裡喊中華民國，面對北京不敢講。」孔文吉回問陳明通，敢不敢到北京喊中華民國？陳明通馬上說，「敢啊，他讓我去我就喊啊！」

內政委員會審查上述草案，除了政院版，另有時代力量版本，明訂「政治協商」定義與雙公投機制；國民黨立委則主張與「兩岸協議監督條例草案」合併處理，當場提出修正動議主張不予增訂；民進黨立委則認為此問題有急迫性，支持政院版。委員會召委、民進黨立委張宏陸最後裁定，全案保留送院會協商。

兩岸條例增修草案 送院會協商

台灣公民陣線昨在立院外召開記者會支持此修法，指出這是跨出民主防衛第一步，為政治談判畫紅線；也建議修法應明訂政治協議應有定義，並增訂條文，防範未來行政機關違法推動政治談判。

另，陳明通日前在本報專訪中指出，只要不涉及消滅我們國家主權地位或自由民主憲政秩序，兩岸未來政治關係安排還是有許多可能性，例如歐盟模式、獨立國協模式，或建交成為更緊密的盟邦，如「兄弟之邦」等，如何而可能，有賴大家發揮集體智慧去創造，並尋求社會的共識。

陳明通昨補充說明，政府沒有討論過這件事、這不是政策，他的意思僅是過去有人提出這些說法。

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