焦點評論》何不來個王朱結盟

2019-04-21

記者陳杉榮／特稿

國民黨今年的總統初選本來很單純，就是朱立倫、王金平、吳敦義三位傳統政治菁英「三個太陽」同台角逐，頂多再加上馬英九回鍋湊熱鬧，沒想到韓國瑜當選高雄市長之後，韓流崛起，「捨吳其誰」的吳敦義，眼見大位無法以智取，既然自己無望，利用掌控黨機器的機會「吳欲則剛」，初選九彎十八拐變來變去，卡住朱立倫和王金平，除之而後快。

最先表態投入總統初選的朱立倫起初民調領先，喊出「全民調」，希望透過民意贏得初選，吳敦義則是擺明「卡朱」，反對全民調，推三阻四，即使回到電話民調七成黨員投票三成的初選軌道，吳敦義還是在找尋哪個辦法對他最有利，可惜卻找不到。韓粉挺韓愈趨激烈，抵不住韓粉的要求和威脅，吳敦義繼續玩弄初選規則，什麼特邀、徵召的名目接續浮出水面，想半途夾帶韓國瑜上車。黨主席「搞軌」，擺明不讓已在月台上的朱立倫和王金平所等待的初選列車啟動。

就在吳敦義隻手遮天，卡朱卡王，手忙腳亂之際，馬英九跑來幫了一個忙，鴻海董事長郭台銘「喊聲」選總統，這位馬英九的商界好友和基金會金主，「在島內」獲得馬的大力支持出馬，曾經是馬副手的吳敦義，當然想盡辦法，讓榮譽黨員郭台銘上車。

韓國瑜和郭台銘半路強行搭「霸王車」，吳敦義和馬英九這兩位領導人各有「圖謀」。吳敦義原想要整碗端去，卡朱卡王，害怕朱立倫和王金平長大，路人皆知。馬英九推個郭台銘出來，他向北京當局表達哪個意思，才是奧秘。

別說國民黨的總統初選，當前國民黨的整個思維，早已充滿北京運作的中國特色，韓國瑜的選舉受到中國相當程度的支持，郭台銘有大筆資產和事業在中國，他把「人質」都壓在中國，這兩位民調領先者，政治舉止雖有其自主意志，但幕後影武者的意圖，不言可喻。反倒是留美派的朱立倫和本土派的王金平，顯得超然獨立一些，比較沒有受到國家認同疑慮的質疑。

王金平有四十四年國會議員老資格，曾任十七年的國會議長，對國家發展和國家處境的深切認知，當今政壇無人能出其右。朱立倫曾任國會議員、行政院副院長，先後擔任桃園縣長、新北市長，政治資歷完整。而韓國瑜才當了四個月高雄市長，和高雄選民有契約的信諾，郭台銘從無政治資歷，還有中國產業人質問題。

王金平和朱立倫的參選，是傳統政治的延續，和近年興起的「民粹政治」也成鮮明的對比。面對吳敦義把持的黨中央亂搞遊戲規則，王朱若想突圍，何不結盟，一起要吳敦義拿出一個公平的初選辦法！

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