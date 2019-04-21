拜訪張善政 朱立倫：我們一定會合作

2019-04-21

〔記者王峻祺／花蓮報導〕參加國民黨總統初選的前新北市長朱立倫昨到花蓮與前行政院長張善政及青年農友們座談，會後向媒體強調和張善政「一定會合作」，共同目標就是「台灣要更好」。張善政在受訪時則表示，「還沒談到合作目的，朱要先過黨內初選！」

行腳傾聽之旅 首站抵花蓮

朱立倫昨展開行腳傾聽之旅，走訪全台各鄉鎮市，聽取基層民意作為未來施政依循，首站就到花蓮拜訪「假日農夫」張善政，並前往壽豐印象與多名青農座談，分享發展科技農業、智慧農業願景。

朱立倫表示，與張善政是好朋友、老朋友，「我們一定會合作」，共同目標就是台灣要更好，期待未來台灣農業能走向更現代化、科技化發展，找回最棒最好的農民，生產健康品質最佳的新一代農產品。

由於朱立倫日前評論黨內初選方式如演科幻片，呼籲不要「全黨變一人」。朱昨被媒體追問「那一人」是誰時，似乎刻意轉移話題，避談初選問題，只強調「台灣會更好」！

張善政隨後接受媒體訪問時表示，朱還有黨內初選關卡要過，現在談合作都還太早，維持良好關係最重要，藍營初選激烈熱鬧，遊戲規則未定前都很難講，每個人都很不錯。對於自己參選總統，張善政則說，將照自己的步調走，九月開始連署。

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