與郭董說好 王金平：共同遵守關公精神

2019-04-21

〔記者蔡宗勳、陳昀／綜合報導〕前立法院長王金平昨天到嘉義縣布袋鎮太聖宮參拜媽祖，被問到總統初選議題時，呼籲黨中央儘快公布提名辦法，強調只要初選過程公平合理，大家都要支持勝出者，並表示已和鴻海董事長郭台銘見過面，內容不便透露。

已晤郭台銘 交換初選意見

王金平和郭台銘經共同友人前國民黨立委盧嘉辰安排，兩人在上週四前往新北市土城順聖宮參拜，並就參加總統初選交換意見。盧嘉辰也擔任順聖宮主委。

與會人士表示，兩人面談時除了敘舊，也針對總統初選交換意見。該人士不願證實郭台銘尋求王金平合作，但表示，王金平希望走完初選，也向郭重申兩人要「兄弟爬山、各自努力」，並遵守關公仁義禮智信的精神。

王金平昨也前往嘉義以「道盤行政中心人盤主席」身分出席太聖宮媽祖誕辰慶典，一抵達就受到信眾熱烈歡迎，「王總統好」此起彼落，他樂得笑逐顏開。

媒體詢問，是否同意徵召高雄市長韓國瑜？王金平回應，初選辦法沒有出來，這都是假設性問題，強調大家應該尊重制度。對於郭台銘，王說，他和郭台銘的關係就像打火兄弟，二十多年來已建立深厚情誼，這次參加黨內總統提名，將互相尊重互相幫忙，在關聖帝君面前共同遵守「仁義禮智信」的精神。

對於黨內多人表態參選總統，王金平認為，每個人都懷抱自己理想，希望為國家、社會、人民、為兩岸、為年輕人開創新景象，讓台灣內部安定、兩岸和平，經濟大發財、人民能過好生活。

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