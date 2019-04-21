國民黨擬推特別提名辦法 將韓國瑜、郭台銘納初選

2019-04-21

只要韓國瑜不反對被動參加初選

〔記者施曉光／台北報導〕鴻海董事長郭台銘宣布爭取代表國民黨參選總統後，國民黨總統提名方式已經明確轉為朝初選方向辦理，黨內人士指出，未來與高雄市長韓國瑜溝通後，只要確認他不反對被動參加初選或沒意見，韓納入初選及郭台銘的參選資格問題，最快下月八日中常會就可以通過特別提名辦法，授權黨中央因應情勢變化，把民調支持度最強的韓、郭納入初選候選人名單。

最快下月八日中常會通過

國民黨主席吳敦義前天表示將「徵召」或「特邀」韓國瑜參加初選，前立法院長王金平、前新北市長朱立倫態度保留，但黨內人士說，畢竟郭台銘、周錫瑋都表態支持，朱立倫應不至於堅持反對，只要四人中有三人贊成，王金平即便有意見，也要「少數服從多數」。

「韓不能一個暗示都沒有」

據指出，雖然目前希望能在五月八日中常會討論初選辦法，但最大變數就在韓國瑜，如果吳、韓沒見面談過，中常會就不可能處理，整個局就動不了。這位人士也說，雖然吳敦義稱「不能勉強」韓國瑜，畢竟仍有「韓粉」要處理，不可能硬幹，只盼韓拿出明確態度，「不能連一個暗示都沒有」。

對於初選擬由原先排除全民調，轉為採行全民調，引發外界質疑。有中常委表示，問題不大，畢竟程序已經延誤，若要舉辦黨員投票，會拖得很晚，中常會可以配合調整，韓國瑜、郭台銘參加初選的問題，也可以用特別提名辦法的方式處理。

黨內人士指出，黨務系統不會提案要求變更中常會在二月二十七日通過民調、黨員投票各占七三比的決議，畢竟當初是中常委提案要求黨員投票，相信中常會討論時會重新調整。

據了解，國民黨中央仍以七月二十八日召開全代會通過總統人選為目標，並傾向初選採用全民調，未來還要舉辦北、中、南、東四區的政見發表會。

國民黨發言人歐陽龍昨受訪指出，副主席兼秘書長曾永權正在安排吳敦義與郭、朱、王、韓、周等人會面事宜，吳將徵詢大家對初選要採七三比或全民調以及初選期程的想法，但日期尚未敲定。

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