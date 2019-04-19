立委︰試院勿成阻礙進步源頭

2019-04-19

試委擬從19人減為3人 伍錦霖批「造成憲政危機」

〔記者劉力仁、謝君臨／綜合報導〕立法院司法法制委員會上週初審通過「考試院組織法修正草案」，擬將現行十九名考試委員減為三名，任期六年改成四年；考試院長伍錦霖昨在考試院會重話抨擊，此舉將使考試院弱化，造成國家憲政危機；提案修法的民進黨立委李俊俋回應不會造成憲政危機，考試院不要成為阻礙進步的源頭；時代力量立委黃國昌也說，必須要從國家長遠發展角度來思考。

伍錦霖昨表示，憲法第八十八條規定考試委員依法獨立行使職權；憲法第八十七條明定考試院就職掌事項，得向立法院提出法律案的提案，考試院院會合議制以多數決方式做成決策，廣納多元意見，兩者相輔相成，缺一不可。

伍錦霖強調，立法院對考試院組織法修正內容，是否符合憲法對「五權體制」的設計，及影響考試院有效合宜的運作，所涉者已非單純修法問題，考試院將以嚴謹、務實、負責的態度，研議提出符合憲法規範的適切意見。如果最後立法院強行通過有違憲疑慮的法律，破壞文官體制，損及人民權益，他將會負完全責任。

李俊俋︰僅三名試委具考銓專長

曾任銓敘部政務次長的李俊俋回應，試委人數與憲法所賦予的職權無必然關係，本次修法完全沒有動到試委職權，沒有更改憲法上的任何東西，與憲政危機一點關係都沒有；考試院不要抗拒改革，本次修法也沒有違反憲法，「考試院沒必要在這裡嗆聲，不要成為阻礙進步的源頭。」

李俊俋指出，目前十九位試委中，只有三位的專業跟考試、銓敘相關，讓沒有專長的試委決定考試院「二部一會」的法案，是「外行領導內行」。憲法沒有明文規定試委人數，且考試院組織法已七十年沒修，為了讓考試院更有效率，才提案修法，盼本會期能三讀通過。

黃國昌︰日本人事院 也只有三人

提案立委之一的黃國昌則說，伍錦霖從本位角度發言的心情，他可以理解，但試委人數必須要從國家長遠發展角度來思考，日本的人事院也只有三人，從日本經驗可以清楚看出，考試及銓敘是否能做得公平、公正、公開，跟試委人數沒有必然關聯。

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