郭董參選 柯Ｐ︰處理兩岸比經商複雜

2019-04-18

〔記者沈佩瑤／台北報導〕鴻海董事長郭台銘昨天宣布投入國民黨總統初選。台北市長柯文哲受訪時表示，企業家都很務實靈活，但處理兩岸還是比經商複雜一些，雖然郭經營風格相當強勢，但應該不會影響兩岸關係，企業的特色是靈活，企業的目的是賺錢，為了賺錢一定會轉來轉去。

柯重申，參政是每個人的權利，人民透過民主的方式作選擇，換言之就是市場決定一切。

面對媒體詢問韓國瑜、郭台銘誰比較適合當總統，郭台銘和美國總統川普的關係不錯，這部分也是國內其他政治人物難以匹敵的，柯先是打哈哈笑稱每天答案都不一樣，接著說「交新朋友不是那麼困難」。

談到郭台銘是成功的企業家，若參選，柯認為對台灣的產業升級「也沒有什麼壞處」。由於柯文哲曾誇過企業家出身的美國總統川普很實際，柯解釋，一般企業家都很實際，因為企業的生存法則就是務實，不務實企業就倒閉了，況且郭台銘已經不算是素人，做跨國企業的都有一定的經營管理能力。

柯也提及，兩岸關係比經營企業複雜一點，因為涉及到面子、意識形態，所以老實講，兩岸關係比純粹做生意還要再難一些。

郭台銘投入國民黨初選，可能對韓國瑜造成衝擊，柯笑說，所以說他的方法最好，就是「自由自在，如來如去，如去如來」，做自己就好，深呼吸、放輕鬆，繼續往前走。

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