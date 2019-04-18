郭董參選 外媒關注「親中親商」立場

2019-04-18

〔編譯管淑平、駐日特派員林翠儀／綜合報導〕鴻海集團董事長郭台銘宣布參選總統，國際媒體關注他的「紅頂商人」角色，指在台灣與中國緊張升溫之際，郭參選打亂這場選戰，國民黨支持拉近與北京關係的政策立場，符合他在中國龐大的商業利益。

國際媒體報導均提到郭台銘出身背景與中國的淵源，以及他親商、親中的立場，並指富士康在中國設廠，僱用數以萬計的員工，但因工時長及時有苛刻工作條件，以及利用中國低廉工資和土地取得成本致富而遭受批評。美聯社引述台灣政治大學國際事務學院副院長黃奎博看法，郭台銘的個性在某種程度上與美國總統川普一樣—「我怎麼說就怎麼做」，但他將面臨台灣疑中派的批評，「尤其是他與中國在政治、商業上的關係」。

司徒文︰對他當總統有疑慮

英國廣播公司新聞網（BBC）、彭博新聞指出，若郭台銘順利出線，成為國民黨總統候選人，對於面臨艱困連任之戰的民進黨籍總統蔡英文來說，將是一大挑戰。郭台銘日前批評美國對台軍售，主張停止向美採購武器，路透引述美國在台協會台北辦事處前處長司徒文說法，若郭成為總統，他會有疑慮，「他過去對美國並沒有正面態度」。

紐時︰美中高層 郭皆有交情

紐約時報指出，郭的商業能力曾獲得川普讚賞，兩人私交可能有利於選戰。此外，郭也有管道直通中國最高領導階層，此點是其他候選人難以望其項背之處。內華達大學拉斯維加斯分校政治學家王宏恩說，郭台銘成功的經商經驗，也是兩黨其他候選人都沒有的優勢。

元大寶華綜合經濟研究院院長梁國源認為，郭台銘會是台灣第一個商業大亨角逐總統，或可吸引期待有不同領導風格的選民，不滿收入停滯的中產階級最有可能投給他。香港嶺南大學區域安全專家張泊匯也指出，郭台銘參選開啟台灣史上最不尋常的選舉，「這對台灣政壇來說是新局面，這是一位從商人務實角度、而非單純以政治或意識形態看待事情的候選人」，「他沒有包袱，這一點會非常吸引人」。

朝日新聞 憂夏普未來發展

郭台銘參選也獲得日本媒體重視，尤其是鴻海在二○一六年收購夏普，夏普的重建尚未完全步上軌道，尤其是高附加價值自主品牌的業務轉型未如預期。朝日新聞關注郭參選對夏普重建的影響，朝日電視新聞則以「能與川普直接對話的男人」介紹郭台銘，指他與中國政經界關係深厚，也透過對美國積極投資與美國總統川普建立良好關係。每日新聞則以「成為台灣川普？」為標題，報導郭台銘參選消息。

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