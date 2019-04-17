美智庫倡議台日提升安全合作

2019-04-17

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國「國家亞洲研究局」資深研究副會長甘浩森昨倡議，台日應善用現有的漁業委員會與海洋事務對話等機制，將其升級為海事安全合作的平台，以因應中方軍事威脅帶來的共同挑戰。

遠景基金會與美國哈德遜研究所共同舉辦「印太安全對話」研討會，討論台美政治友誼、安全關係與經貿夥伴關係。

甘浩森在「台美安全關係：超越台海、邁向印太」場次中，倡議台日提升安全合作。甘浩森提到，蔡總統和外交部長吳釗燮先後公開呼籲與日本進行安保對話，代表對這議題有意願，這也符合兩國自身利益。

他認為，台日間已經就有領土爭議的東海海域達成漁業協議，也建立漁業委員會與海洋事務合作對話等機制，他建議善用現有機制，升級海事安全合作。

甘浩森指出，中國近期對台升高軍事壓力，對台灣造成威脅的同時，也同樣令日本感到緊張，在這點上台日戰略利益一致；台日雙方可先從海事情報共享與緊急應變合作等領域開始，尋求解決途徑增進彼此利益。

克普西：台灣應受邀參加環太平洋軍演

哈德遜研究所美國海權中心主任克普西與談時，強調台灣在第一島鏈中心的戰略價值。在問答環節中，有聽眾提問台美軍演的可能性。克普西說，台灣的確應該受邀參加環太平洋軍演（ＲＩＭＰＡＣ），不過美中台關係與以往大不相同，在聯合軍演前，他認為應先重新檢視美國對台政策。

二○四九計畫研究所研究員易思安認為，美方除提供對台軍售，也該提升對台軍事交流層級，且在軍事人才培育和情報交流方面，美國應該更緊密地與台灣合作，幫助台灣抵抗中國。

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