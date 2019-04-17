蔡接見莫健 盼台美簽BTA

2019-04-17

〔記者蘇永耀、呂伊萱／台北報導〕蔡英文總統昨接見美國在台協會主席莫健時表示，台美關係不僅密切，還在持續升溫，台灣將與美國及區域內理念相近國家，繼續緊密合作。總統說，隨著台美經貿互動越來越密切，非常期待雙方可以簽署雙邊貿易協定（ＢＴＡ）。

莫健則說，現在的局勢非常具有挑戰性，「但若好友們能夠一同合作，我們可以克服一切的挑戰。」美國非常期待持續與台灣合作，並充分履行在「台灣關係法」下所做的承諾，他也「期待與蔡總統繼續合作」。

莫健前天在台北一場座談會上表示，美國不會為任一政黨背書，尊重台灣的民主體制與台灣人民的選擇，更不會介入台灣二○二○大選。不過，總統府昨在兩人會面公布新聞稿，莫健表達「期待與蔡總統繼續合作」的談話受到矚目。

美4眾議員 參訪我空軍基地

美國眾議院科學、太空和技術委員會主席江笙等四位聯邦眾議員現正訪台，此行也參訪台灣空軍基地，了解台灣空防現況。

遠景基金會與美國哈德遜研究所昨共同舉辦「印太安全對話」研討會，台美國會議員也出席座談，會前接受聯訪。

來自喬治亞州的民主黨眾議員強森說，他很榮幸訪台參加ＴＲＡ立法四十年活動，也有幸造訪ＡＩＴ新館，這個堅固堡壘象徵台美之間長久的友誼。

來自內布拉斯加州的共和黨眾議員貝肯說，他對台灣社會的動能和經濟活力、創新活力印象深刻，因為這些是「享有自由的人民才能展現出來的」。他也強調，美國國會跨黨派支持台灣繼續維繫台灣的自由、民主與繁榮。

來自加州的民主黨眾議員卡巴赫則說，美台關係奠基於共享價值，這包括民主與自由市場，同時希望台美經貿關係能繼續深化，未來也希望美國能像台灣一樣，「有天選出一個女性總統」。

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