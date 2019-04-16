漢光演習五月底登場 東面海空大操演

2019-04-16

〔記者羅添斌／台北報導〕國軍年度漢光演習的實兵操演，將在五月二十七日至三十一日舉行五天，軍方官員指出，五月二十九日當天，軍方將在台灣東面的海空域，進行模擬對抗中國軍機、軍艦犯台的海空聯合對抗操演，以驗證國軍在台灣東部的防禦網是否足夠。

官員強調，由於五月二十九日的海空聯合對抗操演，無論是在海面還是空域的管制範圍相當廣，國防部已在日前透過現有合作機制，分別照會美國及日本等亞太友盟國家。

國防部之前說明「國軍一○八年漢光三十五號演習規劃」，在實兵演習部分，指將在五月二十七日至三十一日執行，由三軍部隊採聯合實兵對抗模式，防衛軍依整體防衛構想，並整合全民總力，在我海、空域及本、外（離）島防衛作戰地區，執行五天四夜聯合作戰攻防對抗演練。

在對外開放演習課目方面，國防部表示有兩項對外開放，包括「戰備跑道起降」實兵演習將於五月二十八日實施，地點在國道一號彰化花壇路段；「聯合反登陸作戰」實彈演習將在五月三十日實施，地點在屏東滿豐射擊場。

軍方官員指出，另有一項大型的海空聯合對抗操演，將在五月二十九日於台灣東面的海空域舉行，主要是因應中國軍機軍艦頻繁實施遠海訓練，共軍機艦經常接近台灣東部海空域，甚至逼近、切入我國防空識別區（ＡＤＩＺ），對我戰備產生威脅，未來若是由訓練狀況突然對台進行軍事挑釁，甚至是有計畫性地由台灣東部進犯，國軍必須有完善的戰備及應變機制來處理。

官員說，在台灣東面海空聯合對抗演練，就是為了驗證我國空軍、海軍及防空飛彈陣地、制海飛彈陣地等防衛網路，是否有能力因應共軍從台灣東面進犯，若經實兵演練仍有不足之處，就會列為檢討重點，並以滾動方式調整補強。

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