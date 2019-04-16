強化烏坵守備 將購岸置槍塔

2019-04-16

全島周邊海域納入火力涵蓋範圍

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部持續推動「國防自主」，並強化外離島駐防火力，海軍今、明年共編列二億八七○九萬八千元，為陸戰隊烏坵守備大隊添購三套、六座岸置型防禦槍塔，藉此搭配既有岸置火砲，將全島周邊海域納入火力涵蓋範圍，有效提升反制敵軍登陸或空機降的火力。

海軍司令部為執行「國造二○機砲研改車載機動及遙控槍塔案」，編列二億八七○九萬八千元預算，在今年、明年執行，今年執行二億二五七三萬三千元，用於陣地整備工程、支援測試裝備產製等工作。明年執行六一三六萬五千元，用於籌獲武器系統、測試裝備製繳、人員維修訓練等。

軍方官員表示，由於國軍駐防外離島兵力較為有限，如引進該套系統，有助於精簡操作人力，並搭配既有火砲達到防衛效果，且這套系統可高射或平射，增加使用彈性。

不過，立院外交及國防委員會去年審議該筆預算時，朝野立委對此軍備是否符軍方需求、採購數量等有疑義，因此凍結五千萬元，待提出書面報告後始得動支。

根據軍方送交立院的預算解凍報告內容指出，烏坵現有的岸置傳統火砲，已無法滿足作戰需求，故建置此自動化防禦系統，保護我方重要防護目標、陣地安全。

研製此套系統的中科院在公開資訊中指出，這套武器依據台灣本島、外島作戰環境，分別設計「岸置型」與「艦載型」兩種構型的儎台系統，確保達「快、猛、狠、準」的火力，並降低人員戰損，大幅提升國軍近戰防禦武器的聯合擊殺能力。

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