AIT台灣關係法40週年酒會 遇共機又來亂 莫健批中：無法贏得台灣民心

2019-04-16

〔記者涂鉅旻、呂伊萱、蘇永耀／台北報導〕中國軍機昨又擾我周遭空域！國防部昨表示，中國空軍「空警五○○」預警機、「轟六Ｋ」轟炸機、「運八」軍機、「蘇愷三十 」及「殲十一」戰機等多架各型機，於昨中午自中國南部起飛，航經巴士海峽赴西太平洋進行「遠海長訓」，隨後取道巴士海峽、宮古海峽二路徑返航，成「繞台」之勢。蔡總統對此重批，北京頻繁的軍事活動，已經是台海及區域穩定現狀的最大威脅。

蔡總統昨出席美國在台協會（ＡＩＴ）在台北內湖新館舉行的友誼慶祝酒會時也脫稿抨擊，中國近來增加區域中的軍事行動，對台海與區域穩定造成挑戰。她之後透過臉書強調，國土主權寸步不讓，民主自由堅守不退。我們要守護家園和國人自由民主的未來，也會和區域夥伴密切合作，信守我們對印太地區和平、安全及穩定的共同承諾。

蔡砲轟：中國威脅區域穩定

由於台美昨共同紀念「台灣關係法（ＴＲＡ）」四十週年，中國大批軍機卻現身台灣周遭海域。ＡＩＴ主席莫健表示，無法確定中國舉動是否和台美活動有關，美國則反對任何片面改變現狀的舉動；他說，中國軍機繞台確實對台灣造成威脅，破壞台海及區域和平穩定，這樣的舉動也無法贏得台灣民心。

國防部指出，針對中共軍機活動全程，國軍均依規定運用聯合情監偵，並派遣機、艦嚴密監偵掌握與應處，確保我國空域與海疆安全。這也是共機自今年三月三十日以來，第四度在台灣周遭海域活動，中國戰機並在三月三十一日一度跨越海峽中線。包括國防部及陸委會均嚴正抗議並強烈譴責這種挑釁作為，陸委會還指中共企圖製造台海危機以轉移內部壓力。

中國解放軍東部戰區發言人張春暉則嗆稱，此行動為中國解放軍年度計畫內的「正常安排」，完全是主權國家正當合法權利，有利於維護台海和平穩定。

「共機挑釁時機 經過設計」

對此，熟悉安全人士分析說，中國刻意選擇在台美慶祝台灣關係法四十週年的時間點，時機經過周延的設計，挑釁區域現狀的意味濃厚。但這不但無法阻擋台灣以及美日等主要國家在安全上的更進一步合作，反倒是加速了印太安全體系的形成。

前海軍教準部教官呂禮詩指出，這是中國解放軍首次派蘇愷三十戰機搭配殲十一編隊，從去年蘇愷三十五戰機搭配殲十一、今年初空警五○○搭配轟六轟炸機，中國正進行不同機種的協同訓練，驗證預警機指管能力。

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