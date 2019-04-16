賴：若當總統 台灣自主、人民幸福

2019-04-16

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨總統初選持續進行中，挑戰蔡英文總統的前行政院長賴清德昨天在臉書轉貼網路媒體影片指出，他當總統能帶給人民「台灣自主、人民幸福」。台灣是個主權獨立的國家，首先要能自主，才能守護和保障台灣的安全，現在會威脅台灣的只有中國，「有錢」和「安全」都不能只寄望於中國，必須要有民主來團結和鞏固主權。他的口號將會是「壯大台灣」。

賴說，很多人都在問，他當總統的話能帶給人民什麼？他認為是「台灣自主、人民幸福」。賴強調，台灣在安全自主的環境下，更積極和世界接軌，讓產業蓬勃發展，壯大台灣為人民創造最大幸福。

賴清德近日勤於經營網路族群，還上YahooTV「鄉民大會」節目，他昨也將節目片段轉發到自己的臉書，進行「二次傳播」。

在專訪中，賴清德指出，韓國瑜喊出「台灣安全、人民有錢」口號，十分淺顯易懂，相信會得到很多人支持。但是，這些口號都只寄望於中國，現在會威脅台灣安全的國家，就只有中國。可是韓國瑜的「有錢」和「安全」都寄望於中國，看起來是矛盾的，執行上會有困難。

賴清德表示，未來他若有機會接任總統，都會持續改善台灣的投資環境，當人和錢進來後，就要解決關稅問題，要讓台灣加入ＣＰＴＰＰ（跨太平洋夥伴全面進展協定），才不會因為關稅而阻擾台灣的工商製品外銷到其他國家。

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