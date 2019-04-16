美︰不介入台灣2020大選

2019-04-16

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國在台協會（ＡＩＴ）主席莫健昨表示，美國不會為任一政黨背書，美國尊重台灣的民主體制與台灣人民的選擇，更不會介入台灣二○二○大選。

鴻海董事長郭台銘昨出席ＩＣＲＴ、ＡＩＴ與台灣大學舉辦的「台美根基與未來展望」座談會。郭台銘在臉書上說，在此中美貿易戰的時刻，台美關係是極重要的議題，卻看不到任何想要選台灣總統的候選人在場，聽聽美國外交官談台美關係的未來，「很可惜想要坐大位的人忘了這個會議的重要性」。

郭台銘也在現場主動提問，美國此次派遣慶賀團來台，由前眾議院議長萊恩領軍，是否代表替特定候選人站台、背書？

莫健回答說，美國當然尊重台灣人民意志，而不論台灣未來的領導人是誰，夥伴與國家間的利益將會持續。莫健指出，美國不會為任一政黨背書，尊重台灣的民主體制與台灣人民的選擇，更不會介入台灣二○二○大選。美國的目標是確保有一個自由與公平的過程，可以反映台灣人民的意志，也期待與未來的執政政府能繼續合作。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/