一週大事（4月7日至13日）

2019-04-14

國內 ：

●人類史上第一張宇宙黑洞照片十日首度公開，包括我中研院在內、全球逾兩百名研究者、六十多個研究機構參與該黑洞觀測計畫，觀測的八座電波望遠鏡中，中研院參與建設其中三座。

●主張「武統台灣」的中國學者李毅，十二日遭驅逐出境，他原計畫參加中國和平統一促進會十三日的遊行，並將擔任「和平統一融合發展論壇」主講人，已違反我國法律。

●經濟部十二日核准國巨、喬山、東陽等六件台商回台投資案，投資金額逾三○八億元，累計台商回台投資金額突破一二○○億元，可望創造超過一萬個就業機會。

國外：

●香港法院九日裁定，發起二○一四年「佔領中環」運動的戴耀廷、陳健民、朱耀明等九人罪名成立，將於二十四日宣判，此一判決將使香港言論自由更加緊縮。

●以色列九日舉行國會大選，現任總理納坦雅胡獲得連任，邁向第五屆總理任期。六十九歲的納坦雅胡將成為以色列立國七十一年以來，在位時間最長的總理。

●歐盟二十七位成員國領袖十一日達成決議，同意讓英國脫歐期限延至十月三十一日，條件則是英國五月必須參與歐洲議會選舉。

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