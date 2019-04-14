星期專論》打造更好的現狀

2019-04-14

◎易思安

本月將有諸多傑出外交官、政治家與軍官，在華府與台北慶祝「台灣關係法」（美國聯邦公法第九十六之八號）四十週年的活動上聚首，舉辦星光熠熠的宴會、發表滔滔的演說，交換深具啟發性的意見。屆時，將有許多論及「現狀」及其重要性的讜言宏論，隱晦避談的則是「現狀」究竟為何，又是從何而來？

美台關係 遠不及應有的理想境界

其實，美國和台灣還有許多艱鉅的任務尚待完成。當前的美台關係或許正處於四十年來的最佳狀態，但仍遠遠不及其應有的理想境界。

自一九七九年以來，美國政府在某些方面待台灣有如被國際社會拋棄的國家；倘若沒有重大變化，美國的外交政策菁英應該會延續此一路線，直到窮途末路。

我們必須承認，在一九七○年代後期蘇聯看似銳不可當之際，華府的對台政策有其地緣戰略上的合理性。美國策士深信，他們需要當時與蘇聯敵對的中華人民共和國，協助遏止莫斯科當局在全球各地的掠奪擴張。而台灣當時的威權政府在這方面與華府沒有共同價值，因此可以被犧牲。

但此後情勢已有所改變。蘇聯早已走入歷史，中國的共產黨政府成為最危險的全球動盪根源。台灣也變了，如今的台灣已是耀眼的民主政體。

中國無端挑釁 持續升高區域緊張

中國目前的獨裁者習近平，是個野心勃勃的軍國主義者，曾再三表露奪佔台灣的意圖。但隨著台灣經歷一場又一場的民主選舉，北京當局已愈來愈難為台灣並非合法國家的謬論自圓其說。而中國的無端挑釁，也持續升高區域緊張。

在這種情況下，美國通常會派軍駐守受到威脅的民主政體，充當戰略絆網（strategic trip-wire）。華府將提供堅定的安全保障，使其免於遭受侵略或陷入戰火。美國過去曾嘗試過綏靖（appeasement）與調和（accommodation）等替代政策，但最後只看到悲劇降臨。而在美台關係上，美國決策者面對不斷變化的現狀顯得左支右絀。你如何協助保護一個你根本不將其視為國家看待的國家？

現狀，或既存事態，既非靜止停滯，亦非永續長存。現狀是華府對待專制中國有如國際社會的中堅，卻將民主台灣打入外交種姓制度下最底層。美國總統最後一次與台灣總統促膝對談，是在什麼時候？美國國務卿最後一次造訪台灣，是在什麼時候？台灣的總統、外交部長或國防部長，最後一次出訪華府又是什麼時候？

許多美國決策者依然深信，藉由冷落台灣向中國示好，能帶來實質好處；任何可能給予中國犯台藉口的輕舉妄動，似乎也不是聰明的做法。然而，鑑於北京當局以往的劣跡斑斑，此一邏輯能否成立，還有待進一步細究。

台灣釋出善意 中共威脅仍不手軟

台灣前總統馬英九與現任總統蔡英文，都秉持懷柔與審慎的兩岸政策，為此投注大量政治資本，在中國政策上將其所屬政黨的底線拉伸到極致。

然而，即使台灣釋出善意，中國仍持續在台海對岸集結龐大軍力，不論是民進黨還是國民黨執政，都毫不手軟地恣意威脅台灣的生活方式。無論何人在明年的總統大選中勝出，中國的囂張行徑都不會停止。

中共本質窮兵黷武 高壓統治

究其實，像中國共產黨這種奉行列寧主義的政治組織，本質上就是窮兵黷武，奉行擴張主義與高壓統治的零和政策，而且貪得無厭。

南海情勢的發展，印證了此一根深蒂固的傾向；還有中國內陸的恐怖集中營，以鐵絲刺網圈禁數以百萬計的無辜百姓。他們的生活從此變得支離破碎，還可能有更多人會步上他們的後塵。中國共產黨這些代代相傳的惡行，永遠都是現代中國的污點，敗壞其引以為傲的悠久文明。

華府應該繼續奉行協助中共政權可長可久的現行政策嗎？華府應該為了安撫北京，而任由自身的國家安全利益遭到侵蝕嗎？美國對待台灣的方式是有道理、說得通的嗎？是不是應該重新審視那些習以為常的設想，嘗試另闢蹊徑、開創新局？

美台應重新建立正式邦交

華府若要發展更具戰略意義與前瞻性的政策，可能必須納入三個彼此環環相扣的目標：第一，確保台灣免遭中共控制；第二，遏止中國武力犯台，嚇阻未果則予以擊退；第三，與台灣重新建立正式邦交。

前述三項長期目標若是分頭進行、各自為政，將不可能成功。華府若不設法逐步與台灣建立正常外交關係，恐將無法阻止中國發動攻擊，排除其成功入侵台灣的可能性。

美台關係過去四十年來已有長足進步，很大程度上是拜「台灣關係法」所賜。今年四月的確可喜可賀，但我們不能理所當然地認為，未來四十年的美台關係在現行架構下還是可能圓滿成功。相反地，我們應該避免抱殘守缺，與現實脫節。

美國與台灣在本世紀前半葉建立外交關係，並非全然無望的徒勞。與北京當局的宣傳口徑相反，中國的壓力並非不可抗拒。要做到這一點需要創意、決心與治國長才。最重要的是，在國際關係的互動中，我們必須對正義終將戰勝強權的理念堅信不移。這一天指日可待。

（作者易思安為美國智庫「2049計畫室」研究員、《中共攻台大解密》作者；國際新聞中心張沛元譯）

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