2019-04-13

記者鄒景雯／特稿

老派的宮廷政治，經常需要中介者進行專業解讀，才能讓大眾確知每個行動背後，意猶未盡的意涵。當今的白話政治，大家直來直往，身段愈來愈少，照理翻譯的需求也應該急速下降才對，但是仍不時出現畫龍卻忘了點睛的情況，有待巷子裡的，再來上一筆。

例如，韓國瑜到底會不會參選？這個台灣政壇持續熱搜的話題，現在演到了哪一章，相信連藍營支持者都已經看到霧煞煞。四月五日，韓市長一家、包括太太女兒，一起應邀到台北來參加某家媒體的晚宴，當天即受到「拱韓」的熱烈款待；一場酒酣耳熱的聚敘結束後，不出幾天，「究竟誰在卡韓？」突然成為相關輿論探討的焦點。藉由這個議題，吳敦義、朱立倫、王金平逐一被請上接受「韓粉」公評的舞台，吳敦義並且彷彿是頭號戰犯，一時間震撼國民黨。

四月十日下午，吳敦義在中常會宣布無意參選二○二○總統，動作之大，有備而來，一般咸信與前述的「大哉問」脫不了關係。而吳敦義的表態，意在與韓國瑜曾經講過的「老鼠偷拖鞋、大的在後頭」劃清界線。既然吳敦義不是「大的」，沒有「卡韓」，瞬間即不在韓的對立面，但是緊接著就被賦予了最迫切的任務，要去勸退朱王。

朱立倫與王金平二人，其實朱立倫很早就向「韓粉」柔性繳械了；他之所以一再強調：「若黨中央徵召韓國瑜，朱立倫全力支持，但若黨中央決定辦初選，朱立倫全力以赴」，就是把裁量權在吳中央手中的這個政治現實，不厭其煩地畫重點，提醒藍軍支持者注意；看似沒進，實則沒退，典型的朱氏兵法，讓「韓粉」很難對他下硬手。

朱立倫之所以可以玩躲避球，關鍵在王金平的參選到底，箇中主要有兩大原因，首先，王金平對韓國瑜有道義上的交纏牽扯。昨天，王金平公開表示他是「韓粉中的韓粉」，正是他這段期間的心理寫照。因為，韓國瑜在政治上落魄了一、二十年，一路上，王金平與韓的交往或協助從沒斷過，因此每當遇到韓粉嗆聲，王難免有當年韓粉你們又在哪裡的憤慨，甚至韓在去年的「九合一」能夠攻下高雄，若少掉王金平這塊核心拼圖，韓布局肯定無法完整，這點韓更是心知肚明，也從不否認。

其次，也是最利害直接交關的，依照國民黨向來的選舉提名規矩，只要黨內有人表達參選意願，提名的程序就必得讓各方能接受，否則脫黨競選即師出有名，不利大選整合，因此王金平的堅持參選，一方面讓吳中央的「徵召」失去正當性，一方面王在國民黨各縣市傳統派系組織體系中的「本土藍」人際網絡，耕耘四十年，可謂盤根錯節，即使韓國瑜自恃其空軍再強大，當面對總統級別的全國性大選，亦不會狂妄認定若失去陸軍的支援，也可不以為意。

因此，要問「拱韓」這齣現在演到了哪裡？還會演多久？一句話，就可揭曉謎底，那就是一夫當關，韓粉莫敵，一時半刻，解決不了。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/