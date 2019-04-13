被指卡韓山海關 王︰要說韓粉我最韓粉

2019-04-13

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨主席吳敦義宣布無意參選總統後，已表態參選總統的前立法院長王金平被說成「卡韓山海關」，還傳出黨內人士盼找大老勸退王，王金平昨受訪時否認說，「我還沒聽說，哪幾位是大老？我一位都沒聽過」，還表示，「要說韓粉我最韓粉」，先前就全力支持韓國瑜。王也強調，大甲媽曾說他是天上一顆很大的星下凡，對國家社會要負很多責任。

「天上星下凡」 堅信初選會過關

王金平昨到台北市立大學專題演講，受訪時被問及高雄市長韓國瑜可能顧慮與王的關係而不參選，王可能變成韓參選總統的絆腳石，王金平強調：「我從來沒有和韓市長談過任何有關總統選舉的事，從來沒有。」

至於協調不成會不會脫黨參選？王金平表示，自己堅信黨內初選一定會過關，才說選舉公報一定有他的名字，黨的決定都尊重，自己就是盡力爭取國民黨提名，不攻訐其他候選人。

演講尾聲有師生詢問，若最後結果不如預期要怎麼調適？王金平說，提問人雖沒明講，但就是在問選總統，很多深藍選民至今仍冤枉他藍皮綠骨，但只要是國民黨候選人，他都出錢出力幫忙，歷史可以證明一切；自己先前就曾全力支持韓國瑜，更是有實際行動的韓粉。

「要韓粉是我最韓粉！」王金平說，大家還不熟悉韓國瑜時就曾全力支持他，到現在也是，為支持他當好市長，還協調全國商業總會到高雄，希望帶動商業發展，「我是有實際行動的韓粉，我幫忙他時你們出了什麼力量？現在又出什麼力量？」

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