國民黨團擋路 李進勇人事案審查卡關

2019-04-12

〔記者黃欣柏／台北報導〕中選會主委一職懸缺已久，行政院提名前雲林縣長李進勇接任，人事案昨排入立法院內政委員會審查，但事前即揚言杯葛到底的國民黨團有備而來，多位國民黨立委聯手將李進勇團團圍住，阻擋其進入議場，最後會議主席、民進黨立委張宏陸只好宣布休息，擇時再審。

李：中選會絕非閒差、酬庸

為了杯葛李進勇人事案，國民黨昨日一早發動甲級動員，多位國民黨立委在李進勇現身後，阻擋李步入議場。國民黨立委江啟臣更當面砲轟李進勇：「你說過要在故鄉終結政治生涯，但蘇貞昌提名你就接受，沒有風骨、無恥，請你回去！」

雙方在議場外僵持不下，議場內國民黨立委沈智慧、柯志恩也高舉看板，要求退回人事案。召委張宏陸見會議無法順利進行，只好在行政院秘書長李孟諺上台報告此人事案後，直接宣布休息。

李進勇在議場外受訪強調，他已採取比「中選會組織法」更高的標準，主動向民進黨註銷黨籍，就是要證明他的決心，並消除外界疑慮。

對於外界質疑此人事案是酬庸，李表示，面對明年一月十一日的大選，中選會絕不是閒差，任何人接任都不會是酬庸。

國民黨團也召開記者會，重申退回人事案之立場。黨團總召江啟臣強調，立場中立、客觀且沒有黨派色彩，是中選會主委的最低標準，連這樣的基本要求都違逆，國民黨團絕不會接受，會全力杯葛到底。

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