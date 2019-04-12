賴陣營：盼五二二後 初選別再延

2019-04-12

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨總統初選延至五月二十二日以後，民進黨立委、賴清德子弟兵林俊憲昨受訪表示，陳明文等挺英派中執委本週三提出連署提案，要等國民黨確定人選後再讓蔡英文總統、前行政院長賴清德兩人進行民調，「這根本是空白授權！」他也鄭重呼籲，「希望五月二十二日後，不要再度延後初選。」

不過，賴清德本人昨在台南家門前受訪時，一改週三的嗆辣，僅強調「事緩則圓」。

林俊憲昨被問及是否擔心初選再度延期？林說，陳明文週三就拿出一份連署，內容是二十多個包含新系人士的各派系連署，要將總統初選延到有國民黨確定候選人後，再讓賴清德、蔡英文與國民黨做對比式民調，他批評「這根本就是空白授權！」若國民黨故意讓民進黨內亂，遲遲不提候選人要怎麼辦？

林俊憲說，他和陳茂松兩人堅決反對這個連署內容，黨主席卓榮泰和秘書長羅文嘉才提了一個折衷案，將延長到五月二十二日。他希望「五月二十二日後，不要再度延後初選」，民進黨若連一場公平公正的初選都辦不好，怎麼打贏總統大選？

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