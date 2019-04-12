蔡化身「香燈腳」 陪白沙屯媽祖進香

2019-04-12

〔記者廖淑玲、黃淑莉／雲林報導〕第一位現任總統到北港陪白沙屯媽祖進香！總統蔡英文昨天所到之處群眾高喊「總統我愛妳」，信徒擠爆現場，蔡英文化身「香燈腳」徒步隨香五公里後進入北港朝天宮參拜，祈求國泰民安。

白沙屯媽祖到北港朝天宮進香，已有逾百年歷史，徒步往返超過四百公里，無固定行程或進香路線，經常可見神轎突然穿越馬路，走進田野小徑或涉水過溪，全由「媽祖帶路」，不預警地在民宅、市場、學校或工廠駐駕、過夜，令信徒嘖嘖稱奇。

昨上午九點，總統蔡英文原定在元長鄉西莊村白沙屯媽祖會參加白沙屯媽祖進香活動，但因進香信徒太多、擔心影響媽祖行程，臨時更改至北港溝皂里真武殿前接駕，立委蘇治芬也率民進黨公職人員徒步到朝天宮。

總統蔡英文陪同進香團徒步五公里，所到之處民眾熱情迎接，不少人高喊「總統我愛妳」，讓小英笑逐顏開；蔡英文由熱情群眾簇擁進入北港朝天宮參拜，也不忘向所有信徒說「一路辛苦了！」她在朝天宮參拜時則祈求媽祖保佑台灣國泰民安、風調雨順。

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