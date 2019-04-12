總統初選延長賽 羅文嘉：531前民調

2019-04-12

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨總統初選延至五月二十二日，延長賽開打。民進黨秘書長羅文嘉昨表示，如果到時候要民調，國民黨也已產生總統候選人，就進行以該位候選人為對比的對象；如果國民黨未產生人選，則由蔡賴雙方同意，看指定誰為對比人選。五月二十二日民進黨立委初選就會作業完成，基本上在一週內就會進行總統民調，預計五月三十一日前就會做總統民調。

羅文嘉指出，中執會最後通過「不停止初選機制、不改變原有流程」的兩個不變原則，所有的選舉規章條文沒有改變，還是按照原來的「第一、二、三類公職候選人提名民意調查辦法」執行，以家戶電話為主，以「對手對比式民調」為優先。

至於總統初選民調是否納入手機，羅文嘉指出，有中執委詢問手機納入民調的技術有沒有問題？他的回答是，如果大家通過要納入手機，技術上沒有問題。

立委總統協調 雙軌並進

黨內高層指出，這個月會先協調立委初選，並讓五人小組繼續進行總統初選協調，雙軌並進，若真的要初選，政見發表會要怎麼舉辦？民調要如何進行？對比和互比怎麼做？要跟誰對比？民調樣本是否放入手機？這些都需要雙方協調。

民進黨立委王定宇表示，希望蔡賴雙方的支持者要了解，大選要贏，內部一定不能有撕裂，支持者應該要把這樣的意見喊出來，而不是敲邊鼓，或是期待雙方廝殺完還能團結；民進黨立委管碧玲表示，希望各陣營可以約束支持者，當作優質對話的過程。

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