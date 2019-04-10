美副助卿訪台 參與台灣關係法40週年活動

2019-04-10

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部與美國在台協會（AIT）昨宣布，美國國務院經濟暨商業事務局副助卿米德偉（David Meale）昨起至十六日訪台。AIT指出，此訪台行程為AIT@40貿易與投資月的一環，米德偉將與台灣當局討論美台關係重要議題，也將參與「台灣關係法（TRA）」四十週年活動。

外交部與AIT同步發布新聞稿，宣布米德偉昨起至十六日訪問台灣。米德偉此行主要將出席「台北市美國商會」預定於今晚舉行的「謝年飯」活動並發表致詞，蔡英文總統今晚也將出席並發表演講。

AIT表示，米德偉此次訪台行程是AIT@40貿易與投資月的一環。除了「謝年飯」致詞外，米德偉也將為美台防止數位盜版暨保護營業秘密工作坊揭開序幕。米德偉將與台灣當局討論美台關係的各項重要議題，並參與「台灣關係法」四十週年相關活動。

外交部並說，這是繼去年川普總統指派國務院亞太副助卿黃之瀚來台出席「謝年飯」活動後，國務院再度由副助卿層級資深官員出席該活動，展現美方對台美商務及投資交流的重視。

米德偉#美副助卿#

AIT

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