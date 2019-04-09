賴清德︰黨有黨的制度 大家都得照著走

2019-04-09

〔記者李容萍／桃園報導〕投入民進黨內總統初選的前行政院長賴清德昨到桃園市參訪。面對媒體詢問民進黨是否等到國民黨總統人選出爐再來決定民進黨總統人選，以及「賴蔡配」還是「蔡賴配」等議題，賴清德回應，黨有黨的制度，大家都得照著制度走。

賴清德強調，民進黨是民主政黨，有民主的制度，大家跟著制度走就不會失去方向，他會堅定走完初選程序，也希望國人能夠支持，讓他有機會接棒，承擔下一階段對台灣的責任。

賴清德認為，民進黨有制度，要相信民進黨，也要相信黨主席卓榮泰的領導，以及黨公職都能維護民主制度的精神。對於前總統陳水扁「不應排除賴蔡配」的說法，賴也說，按照制度走就不會有問題，目前就是全心全力進行君子之爭。

被問到蔡英文在二○一二年受訪時，曾說過不要想著連任等話，賴清德重申參加初選是每個黨員的權利，只希望進行君子之爭，超越個人及派系，若初選能圓滿進行，民進黨就會重新獲得國人支持。另外傳蔡總統不願進行辯論會，是否改為政見發表會？賴也說，這部分就聽黨中央的安排。

初選若圓滿 黨會重獲人民支持

賴清德強調，民進黨有初選制度，他會遵照黨的安排與制度來走，希望能夠進行民主之爭，這超越個人與派系，完全是為了國家，如果這場典範級的初選能圓滿進行，不僅可讓民進黨重新得到國人支持，也能讓台灣未來的政治有新的傳承。

賴清德到桃園參訪，並帶來他的新書《用行動帶來希望─賴清德的決策風格》，雖不見「挺蔡」鮮明的桃園市長鄭文燦相陪，但市府經發局長郭裕信和同黨籍的前、現任市議員范綱祥、楊家俍等人到場陪同；同時間在中壢區馬祖新村主持動工典禮的鄭文燦，被問到總統初選可能延後時表示，一切待黨內中執會決定。

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