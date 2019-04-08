中國干涉 ＷＨＡ排我 陳時中 ︰非親台國家 也對中不滿

2019-04-08

〔記者吳亮儀／台北報導〕世界衛生大會（ＷＨＡ）下月將在瑞士日內瓦舉行，我國至今仍因中國干涉而未收到邀請函；衛福部長陳時中昨天受訪時說，一些本來和台灣理念沒那麼接近的國家，如今也對中國的干涉不滿，已出現微詞。

昨天是「世界衛生日」，主題為「全民健康覆蓋」，衛福部在大安森林公園舉辦健走活動；陳時中受訪時說，除了和台灣理念相近的國家，一些本來沒那麼相近的國家如今也對中國干涉ＷＨＡ，認為已喪失基本健康人權的意義，已有越來越多微詞。

對中危害基本健康人權 頗有微詞

陳時中說，今年世界衛生日的主題是健康覆蓋，是台灣的強項，因為我國從出生到死亡都有健康覆蓋，制度和執行力都非常好。

健走活動主題訂為「台灣走到世界衛生大會要走二四○○萬步」，相當於台灣到日內瓦九六八二公里換算的步數。

陳時中說，二四○○萬步非常遠，但若全台灣二千三百萬人每人走一步就到了，舉辦健走活動的目的是告訴全民，路途雖然遙遠艱辛，但全民一致一定會達成目標。

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