一週大事（3月31日至4月6日）

2019-04-07

國內：

●中國兩架殲十一型戰鬥機三十一日越過海峽中線，我方除由在空偵巡的IDF戰機應對監控，並緊急增派多架F16戰機升空攔截，直到共機返回為止，我政府嚴厲譴責中國對台挑釁行為。

●國家通訊傳播委員會（NCC）主委詹婷怡遭各界批評處理假新聞不力，二日請辭獲准，NCC主委一職將由副主委翁柏宗暫代。

●美國在台協會（AIT）三日證實，從二○○五年開始，美國政府就已派遣包括陸海空三軍與陸戰隊等現役軍人常駐AIT。

國外：

●日本政府一日正式公布新年號為「令和」，取自日本最古老的詩歌總集《萬葉集》。這是日本第二四八個年號，也是首次引用非中國古籍的年號。

●香港立法會三日針對「逃犯條例」和「刑事事宜相互法律協助條例」修訂草案進行一、二讀，遭民主派質疑是香港政府為日後政治犯移送中國審理鋪路。

●英國首相梅伊五日致函歐洲理事會主席圖斯克，要求將脫歐期限延後到六月三十日，以使意見分歧的英國國會議員能達成脫歐協議。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/