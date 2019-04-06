2020國會版圖爭奪戰》綠支持度回升 力保過半

2019-04-06

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨二○二○年立委選舉，黨主席卓榮泰喊出「維持立法院席次過半」目標。民進黨秘書長羅文嘉受訪時表示，立委初選提名尚未完成，無法對局勢和席次進行預測，然而內部民調顯示，民進黨的政黨支持度開始回升，從先前落後國民黨，現在已經超過國民黨。

改革走回頭路 絕非國家之福

民進黨二○一六年立委選舉，在一一三席中拿下六十八席，取得立法院過半席次。對於國民黨喊出「撥亂反正」，只要二○二○年重返執政，就要重新修改民進黨目前的政策，其中一項就是年改。羅文嘉表示，民進黨很多的改革都是收國民黨過去的爛攤子，改革是民進黨在承擔，要再改革回去，絕非國家之福。

羅文嘉表示，民進黨去年九合一選舉落敗後，立委補選有穩住，最近所做的內部民調也顯示，民進黨政黨支持度開始回升，從過去落後、現已超過國民黨。這說明民進黨重新站起來需要時間，至少這兩個月來，趨勢是往上走。

羅文嘉指出，立委補選踩穩是好的第一步，但步伐不能停，把每一步踩好才是最重要。第一步踩穩後，下次的重點就是維持民進黨的黨內民主機制，也就是黨內的總統和立委初選，讓民眾看到民進黨浴火重生後的姿態，以及和國民黨的不同。

對於卓榮泰要求黨內對總統初選不要過度表態，但部分投入黨內立委初選者，積極表態支持黨內總統初選候選人，甚至作為宣傳文宣，羅文嘉表示，這非硬性規定，基本上無法阻止，參選人也有自己的權利，但會提醒大家，真正的戰役不在黨內初選，而是後續與對手的競爭，會影響未來大選的事情要少做。

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