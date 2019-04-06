2020國會版圖爭奪戰》藍喊撥亂反正 目標60席

2019-04-06

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨力圖在二○二○年重返執政，國會席次部分，黨主席吳敦義也立下努力目標，力拚席次過半數的六十席立委。完全執政後，將對黨產、促轉、年金等議題「撥亂反正」，重新檢討，也擬推動自經區條例，落實拚經濟的相關主張。

二○二○年大選，國民黨已啟動立委提名作業，吳敦義立下目標，要取得過半數的六十席立委。吳過去曾數度痛批民進黨政府的年金改革太過分了，要做一個比較合理、合宜的調整。「一例一休」勞基法修正，也在國民黨研究修改的範圍內。

擬推自經區 落實拚經濟

國民黨同時將「自由貿易經濟特區」當成政策重點，並由藍營十五位縣市長聯名向民進黨政府施壓。國民黨表示，這次推動的「自由經濟特區特別條例草案」，相較馬政府時期草案，不完全相同，有明確指出設立後對國人、農業、專業技術人員等多項保障，也並非只有藍營十五縣市適用。

國民黨立委曾銘宗表示，國民黨若完全執政，除了將推動自經區，讓台灣經濟找到新的方向外，能源政策部分，包含非核家園的不可行及現在鬼影幢幢的離岸風電，都是未來國民黨立委會關心的重點。

曾銘宗指出，年金改革、轉型正義、黨產，都該「撥亂反正」，例如年金改革，年資補償金本來就是新舊制轉換給的補償金，與年金沒有關係，有些公務員卻被迫要繳回，這一定要改。

曾銘宗也說，國民黨贊成推動轉型正義，黨產部分，國民黨也認為該歸還的就歸還，但民進黨處理黨產、促轉的手段有違憲之虞，該檢討就要檢討，會是未來國民黨重返執政後的推動目標。

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