鎮瀾宮媽祖論壇 湄洲廟董鼓吹一家親

2019-04-05

〔記者歐素美／台中報導〕大甲媽四月七日起駕遶境，大甲鎮瀾宮昨舉辦「承先啟後．媽祖薪傳」媽祖信俗國際論壇活動，來台參加的湄洲媽祖祖廟董事長林金贊則宣揚「天下媽祖共一家，兩岸同胞一家親」。

媽祖信俗國際論壇昨在鎮瀾宮文化大樓舉行，鎮瀾宮董事長顏清標指出，《媽祖文化志》籌備跟推動花費了十年之久，從二○○九年聯合國教科文組織將「媽祖信俗」列入世界非物質文化遺產開始，這是大家努力的成果。

湄洲媽祖祖廟董事長林金贊則趁機宣揚「天下媽祖共一家，兩岸同胞一家親」，來自中國福建的《媽祖文化志》主編陳秋平也說，「兩岸同胞一家人、兩岸同胞一家親」。前總統馬英九則表示，希望藉由論壇發揚媽祖聞聲救苦的精神，為兩岸和平繁榮帶來新希望。

台灣媽祖文化聯誼會會長、鎮瀾宮副董事長銘坤表示，《媽祖文化志》透過整理及紀錄媽祖文化的傳佈、媽祖宮廟與文物史蹟、媽祖祭典與民俗、媽祖信仰組織等，助更多人有系統性了解媽祖信仰文化。

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