冷眼集》國民黨投降了嗎？

2019-04-05

記者鄒景雯／特稿

國民黨若眺望二○二○，業以準執政黨自居，現在就應該開始展現領導力，才有可能延續九合一的贏面，進一步奪回中央執政權。然事實發展剛好相反，國民黨現在給不少人的觀感，好像全黨投降了一般，如果這種印象不改善，高達四成的不表態選民，未來的流向恐怕很值得觀察。

從今年一月以來，坊間公布的所有政黨支持度調查，自稱中立的受訪者居高不下，最多時候甚至高達五成，顯示泛藍與泛綠的支持度咸有偏低現象，國民黨雖然略居上風，但是並未把領先的幅度拉得夠開，此等浮動狀態，說明民進黨儘管失了民心，但國民黨似乎也未能取得大眾的充分信賴。

明年一月就要大選投票，國民黨為什麼沒有「迎王師」的榮面，恐怕與降風太盛有關。最近國民黨台南市黨部主委謝龍介在電視上大放厥詞，把中國解放軍軍機越過海峽中線，稱之為「自由航行」，還說這不是侵略領空，這叫做「中國內海」，最駭人聽聞。一個地方議員知識水平不高，也就罷了，啟人疑竇的是國民黨全黨竟無一人出面約束斥責，任令此等論調瀰漫國人視聽，傷害政黨形象，這若在過去，是絕對無法想像的事。國民黨如果在實質上已經投降了，「特首」之說還真的一語成讖，那麼九個月之後，會有多少人放心把票投給國民黨？

比對國民黨幾位總統選將的兩岸政見訴求，朱立倫前不久提出：若他當選總統，將邀請習近平到金門面對面會談，發表永久的和平宣言，進而強調和平宣言不是和平協議。而稍早主張洽簽和平協議的王金平，近來則修正為：他參選總統主要有三點，就是要維護主權、和平及拚經濟；其顯然要以國家主權與安全並置在第一位，用以淡化大眾對和平協議的疑慮。說明兩位體制內的政治菁英多少都體察到了台灣的主流民意，凡涉及被統疑慮的立場，務必要字斟句酌、謹言慎行。

可惜的是，以「和平」為名的守勢，若是在兩岸「冷和」時期，或許尚能勉強應付；然當兩岸歷經這些年習近平的強勢壓制，轉向「新冷戰」的當頭，此等輪廓不夠鮮明、缺乏陽剛氣味的表現，既不符合當代世界領袖人物的潮流，又如何讓國人信服可與北京對陣博弈？

事實上，廣大的理性選民都認同，朝野兩黨是內部競爭關係，敵我關係在外部，國民黨如果違反比例原則，主要的砲火在對內，肯定會對照出對外的懦弱，這怎麼可能是台灣的願景？因此國民黨針對國家定位勢必要採取攻勢。該怎麼做？回到「民主」的基本前提上。所謂的兩岸和平，或可以「愈民主的國家愈不容易輕易發動戰爭」，做為基本假設，中國要真正的長治久安，也必須實現真正的民主化，才有可能達致；這一代的國民黨人如果能重啟「民主牌」，則國共鬥爭七十年，才不至於走到今天，一群徒眾被認定是愧對列祖列宗的投降。

何況，現在的中國雖然國力強大，但所有人都看得出來，它的內部問題叢生，政治上領導人接班模式毀壞，經濟上成長趨緩、債務問題嚴重，社會上人權倒退、思想審查嚴厲，隨時都有可能產生系統性風險，誰知道中共政權的下一步會如何？盱衡情勢，腰桿挺直一點，沒事的。

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