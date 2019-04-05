美主動發布照片 台美關係再升溫 官員海地同框

2019-04-05

〔記者彭琬馨／台北報導〕台美關係持續升溫，繼日前外交部政務次長徐斯儉與美國白宮國安會資深主任博明在索羅門群島會面後，駐海地大使胡正浩與美國副助卿Cindy Kierscht等人日前也在海地會面。美國駐海地大使館三日並透過推特發布雙方會面的照片，我外交部也在推特轉貼美方推文表示，很高興看到台美合作共同促進海地與加勒比海地區的永續發展與繁榮。

美國駐海地大使館三日在官方推特推文表示，美國副助卿Cindy Kierscht、美國駐海地大使席森與我駐海地大使胡正浩會面，強化台美雙方對永續經濟發展、良好治理、公民社會蓬勃發展的承諾，以滿足海地人民的需求與期盼。推文中並附上三人的合照。外交部說，此合照是三人四月二日於海地太子港拍攝。

高調挺台 助鞏固邦交國

台美關係互動升溫，美方並數度主動透過臉書、推特等社群媒體發布雙方官員會面照片，相較過往台美雙方會面多半低調不公開的慣例，美方此舉頗有彰顯挺台，並協助鞏固台灣邦交國之意。例如美國副助卿Julie Chung與台灣駐聖露西亞大使沈正宗會面，以及徐斯儉與博明在索羅門群島見面，商討台美如何在太平洋區域強化合作，促進印太地區自由與開放。

台美關係#海地#美國副助卿#胡正浩

美國副助卿Cindy Kierscht（右起）、我駐海地大使胡正浩與美國駐海地大使席森二日在海地會面合影。（取自美國駐海地大使館推特）

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