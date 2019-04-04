共機穿中線 薛瑞福：計畫性恐嚇台灣

2019-04-04

〔記者呂伊萱、鍾麗華／綜合報導〕中國軍機於三月卅一日穿越台灣海峽中線。美國國防部亞太助理部長薛瑞福於美東時間四月三日表示，解放軍飛越中線的行動是有計畫的，目的在「恐嚇台灣」，美國反對這項行動。

薛瑞福上月下旬在眾議院軍事委員會聽證會時，曾直言中國試圖改變印太地區國際秩序，對美國產生威脅，並指出因應中國軍事擴張，美國須在國防安全上加強與台灣、新加坡和紐西蘭的合作，建立自由開放的印太戰略。

中國兩架殲十一戰機三月卅一日挑釁穿越台灣海峽中線。薛瑞福四月三日在一場美國華府智庫研討會中回答此事說，美方關注破壞台海和平穩定的一切事情，特別是中國基於恐嚇與脅迫目的而採取的軍事行動。

薛瑞福說，這次是共軍自二○一一年以來第一次飛越海峽中線，一般認為上次是意外，這次則是有計畫的行動，「目的在恐嚇台灣」，美方對此表達反對立場。

薛瑞福也重申美國立場，呼籲中國採取更具建設性的方法，包括宣布減少對台進行軍事威脅，並與台灣的民選政府進行有意義對話。

陳明通：未來還可能再發生

陸委會主委陳明通昨接受電視台專訪也表示，共機日前越過海峽中線，這是前所未有，北京不放棄武力對台，不斷展現武力，他相信，這種狀況不是意外，也不會只有一次，未來還可能再發生。

陳明通強調，中共總書記習近平提出「習五條」後，三月的全國人大、政協「兩會」，國務院總理李克強也再三強調要落實「習五條」，北京一直往前推動統一的進程，不能等閒視之。它的戰略很清楚，共產黨是以黨治國，黨機器一開動，就不會停下來。

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