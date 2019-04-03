「台灣要參加WHA」民團促蔡總統向國際發聲

2019-04-03

〔記者陳鈺馥／台北報導〕世界衛生大會（ＷＨＡ）五月二十日將於瑞士日內瓦舉行第七十二屆大會，台灣聯合國協進會理事長蔡明憲昨日呼籲，總統蔡英文、衛福部應舉行國際記者會，對外表達台灣想參加ＷＨＡ，要推動以台灣名義加入聯合國，讓國際社會知道台灣的訴求。

台灣制憲基金會昨舉行「從ＷＨＯ宣達談台灣國際參與策略」座談會。蔡明憲談及，這三年來，每次前往日內瓦前，都呼籲蔡英文能在總統府舉辦國際記者會，將台灣人民要加入聯合國、世衛組織（ＷＨＯ）成為會員國或觀察員的聲音傳達給國際社會，但蔡都不願意做。

蔡明憲指出，蔡英文透過外交部向他們表示，政府有政府的立場與做法，她鼓勵台灣聯合國協進會做為ＮＧＯ，大家目標一致，分進合擊；但他認為政府對外應該要有立場，不能因為中國反對就不要，當然會對政府失望。

台灣制憲基金會董事陳永興表示，民進黨黨綱有正名制憲，但蔡執政三年來卻不積極加入聯合國，也不挺東京奧運正名公投。民進黨去年選舉少了一百萬票，因為本土社團不想動員支持，明年大選只支持維護台灣主權、願意推動入聯的候選人。

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