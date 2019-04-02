不分區立委轉戰區域 綠消藍長

2019-04-02

〔記者謝君臨／台北報導〕二○二○年總統及立委選舉距今剩不到一年，自去年民進黨九合一選舉大敗，再加上高雄市長韓國瑜掀起的「韓流」效應，國民黨認為眼下形勢大好，不論是總統或立委候選人均呈現百花齊放態勢，更有逾半不分區立委轉換跑道，爭取區域立委提名；反觀民進黨則趨於保守，從不分區立委轉戰區域立委的情況，就可窺知一二。

民進黨目前僅蔡培慧登記

據了解，民進黨目前僅現任不分區立委蔡培慧登記轉戰南投第一選區，將挑戰三連任的國民黨立委馬文君，從過往的選民結構分析，預期戰況將相當激烈。至於國民黨十一席不分區立委中，則有多人打算轉戰區域，包括柯志恩、陳宜民、許毓仁、黃昭順、吳志揚及林奕華等，投入台北、新北、桃園至高雄等選區。

國民黨逾半要拚區域立委

被問到轉戰原因？蔡培慧表示，自己是農村出身，不忍城鄉差距越來越大，投入地方是到每個村落去走，一戶一戶解決問題，自己擔任立委三年多以來，從個案看到政策盲點，從政策解決問題，把國家資源用在需要的地方，「可能是因為這些經驗，提醒我要往這樣的方向走吧！」

對於國民黨不分區立委積極投入區域選戰，蔡則說，從事政治要本於初衷，相信不論投入哪一區，都與其既有想法有關，不過藍營轉戰區域似以都會區居多，如同她投入偏鄉的，仍是少數。

由不分區立委轉戰高雄鳳山的立法院國民黨團首席副書記長陳宜民指出，大家會出來選，除了大環境有利於國民黨，另一方面則是現任區域立委人數較少，很多地方派不出來，若當地議員出來選，會擔心有議會不過半的問題。

「韓流」現象是否有助選情？陳宜民說：「當然有」，從市長及議員選舉中可看出，高雄各區域的得票數，就是「左楠、鳳山的藍營得票率較好」，這部分可以做為參考。

投入台北中正、萬華選區的國民黨立委許毓仁表示，去年選舉國民黨有斬獲，對於將來投入區域立委選舉會比較有信心。至於轉戰的考量因素？許說，如果要在這條路長久的話，還是要有基礎比較好，「走到第一線的話，更能知道民眾在想什麼，去歷練一下也不錯。」

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