《焦點評論》美國的在台影響力

2019-04-01

記者鄒景雯／特稿

基於軍事安全的理由，美國是台灣最重要的盟邦，從蔣氏政權開始，始終是多數台灣人非常確信的共識，因此有相當一段時間，美國對於台灣政治的影響力，同樣是喊水結凍、舉足輕重，使得所有的政治菁英一定把爭取美國支持，列為採取政治行動前的優先要項。

以上所述，例證眾多，包括長達三十八年的戒嚴時期，國民黨與黨外人士分別在美國「告洋狀」；包括一九八六年，蔣經國特意透過華盛頓郵報的專訪，透露台灣即將宣布解嚴，以紓解來自美國的強大壓力；包括一九九九年，李登輝發表「特殊的國與國關係」後，時任美國在台協會理事主席的卜睿哲一趟台北行，李登輝必須被迫在國慶演說中重提「國家尚未統一前」，兩岸對「一個中國」各有不同看法。

二○○○年台灣政黨輪替後，例證更多，沒有減少。陳水扁的就職演說稿，要加進華府的意見。馬英九能夠兩次勝選、連任成功，美國是關鍵因素，二○一二年蔡英文之所以挑戰未成，與其當時赴美「面試」未通過，脫不了關係，歐巴馬政府甚至不惜放話，直指蔡若當選恐怕會升高與中國的緊張，等於公然為馬助選。二○一六年，蔡英文為了讓美國不要再敗事，於是提出「維持現狀」的政策路線，取得了老美的互信。

美國在台灣的實質影響力，一直如前述般理所當然，若說要選台灣總統需要美國點頭，雖不中亦不遠矣。然而這樣的環境氣氛，在去年的九合一大選出現了詭譎的轉變。表象上，川普當政，為台美關係創造了許多前所未有的紀錄，包括ＡＩＴ工作能量的各項升級，以及主事者的友台言論愈來愈白話等；但是由於美中的戰略衝突爆發，兩強在台灣的角力也隨之登場，除了軍事上的侵擾與壓制，還有就是對台灣縣市長選舉公開的操兵與造勢；最具指標性的高雄一役，美國前官員罕見地一再讚聲，竟不敵「又老又窮」結合境外網軍的夾擊，這讓長期觀察台灣政治演進的人難免心頭一凜。

二○一九年以來，美中在台海的較勁，持續拉弓，美國軍艦通過海峽，不但頻率增加，從最近由驅逐艦搭配後勤補給艦的安排，就知道美軍已從表態層次，進入到常規化巡航，這給中國釋出了強烈訊號，昨天，中國兩架殲十一型戰機刻意越過海峽中線停留，當然是極大的挑釁。以美中軍力的距離，安全方面的施壓，應當是屬於心理戰；比較複雜的是，隨著台灣總統大選時序又將到來，中國政經資訊力量再度「入島」，是否會又一次影響台灣民心、掏空台灣的領導結構，讓美國的在台影響力繼續消退？才是最嚴峻且深遠的挑戰。

美國仍然在維護台海穩定上扮演角色，為什麼美國力量卻會在台灣社會發生消長？這一題可能要在經濟依賴上找答案，畢竟從陳水扁的「積極開放」到馬英九「先經後政」的兩岸統合路徑，十多年來，台灣深受對中依存度過大之害，相對的，美國如果無法及時調整並加大與台灣的經貿連結，這樣的失衡一時半刻將如何校正？

以台美談判多年的貿易協議而言，貿易代表署總是從市場相對開放上錙銖必較，以台灣的現況與實力，勢必看不到快速進展，非常有賴川普總統從戰略出發，對台採取大開大闔的應對之策，才更有力於拉台灣一把，同時也鞏固美國在台的地位，讓美國利益極大化。這個問題，尚待華府有識者嚴肅斟酌。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/