一週大事（3月24日至30日）

2019-03-31

國內：

●立法院廿六日通過「道路交通管理處罰條例部分條文修正案」，加重酒駕累犯、拒測的罰則及增訂「共乘者連坐」條款，同時輔以沒入車輛、安裝酒精鎖等措施。

●蔡英文總統廿八日結束「海洋民主之旅」出訪行程，過境美國時由夏威夷州國民兵司令羅根少將陪同，參訪夏威夷州急難管理署。

●立法院廿九日通過「兒童及少年福利與權益保障法部分條文修正案」，提高虐童行為罰鍰額度，最高可重罰六十萬元，並得公布其姓名。

國外：

●美國總統川普廿五日於白宮簽署文告，公開承認以色列一九六七年控制至今的「戈蘭高地乃以色列的一部分」，此宣示打破國際社會長期共識。

●印度總理莫迪廿七日宣布，科學家使用一枚反衛星飛彈，成功摧毀在太空的一枚低軌道衛星，成為繼美國、中國及俄羅斯後，第四個擁有擊落衛星能力的國家。

●英國國會下議院廿九日第三度否決首相梅伊的脫歐協議草案，梅伊將於四月十二日前決定下一步，屆時不排除「無協議脫歐」。

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