《焦點評論》一個真議題

2019-03-29

記者鄒景雯／特稿

中華人民共和國自建政以來，對於台灣「問題」，一向採取的就是陽謀，美中三個公報上，講得一清二楚，所謂「一個中國」對於它來講，就是：台灣是我的，其他人不得干預。儘管它沒有一天曾經擁有過台灣。

中國對台如果有陰謀，純粹屬於手段層次，也就是戰術靈活，但是歸結到底的戰略目標是一樣的，就是有一天要吃掉台灣。一方面收拾蔣氏政權所餘徒眾，一方面創建其國家最大的利益，尤其在地緣政治上。

從這個根本形勢出發，再來看當前混充於政壇的各種話術，即可一眼看穿，腦袋絕對不會變成糨糊。例如，「老白」與「小白」都說統獨是假議題，這句話要成立，僅止於台灣國內；也就是說，台灣人想要獨立，或是想要統一，目前都做不到，因此這不是現階段的真議題。但是這句話如果放大到國際領域，當然就是大錯特錯，台灣始終都存在著被統的危機，這個艱難的議題，從一九四九年開始就存在到現在，不管它是以熱戰、冷戰、熱和、冷和等哪種型態出現。

從而再來看「老藍」也是一樣的。所謂按照憲法，兩岸終極的目標是要統一，首先要搞清楚，這部憲法叫做中華民國憲法，換言之，若要統，只有一個選項，就是要把「大陸地區」統一在中華民國之下，可不是讓台灣被統於中華人民共和國之下。後者，既是違憲，更是叛國。這個事實，在未修憲或制憲前，相信任何顏色都無法否定。

既然現狀這麼簡單，何必被政客耍得團團轉，不如來正視比較麻煩的中國戰術問題。中國對付敵人，由於「崇毛、尚黨」的教條控制嚴密，因此經常可以歸納出諸多模式，台灣人各世代都應該當作生存常識來了解。

首先，中共喜歡在對手陣營扶植「老朋友」，這點美國人白魯恂有深刻體驗，做過相關書寫。在台灣，每個時代都有對方的「老朋友」，台灣民主化之後，利用台灣的自由，「老朋友」的運用更加出神入化。最近有個確切的消息指出，有位地方首長原本被對岸視為「老朋友」，但是在他分別去拜會李登輝、陳水扁之後，已被北京「放棄」，現在改找另一位當「老朋友」。

「老朋友」，當然要氣味相通，他們似乎有些共同點，例如作風上，有些人不只態度，包括使用的俚語，也有幾分毛式痞子的放肆無禮樣；特別在手法上，當年毛澤東是以清算地主及資產階級，向農工階級訴求「發大財」，同時再以民主口號，號召年輕知識份子，卻在共同建築反民主的政權，進而擊潰蔣介石的國民黨，成功取得江山。於今在台灣，有沒有毛澤東效法者或類似的路數出現？台灣人又是否普遍愛錢、不團結，成為台灣民主的破口？非常值得密切關注。

不論答案是什麼，一個需要反覆辯證的偽命題是，發大財與確保國家主權與民主體制二者間為何需要取捨？充其量，這是共產中國的發展經驗，台灣早在一九八七年由蔣經國宣布解除戒嚴起，就已超越了此等獨裁統治藉口，朝先進之林快步追趕，把中國遠遠地拋在腦後視線不及之處，什麼理由現在要被自殘是「又老又窮」，只能到強國去賣水果？也能被傳聲筒吹捧為政績？成為總統最佳人選？甚至引起過氣的「老朋友」覬覦，也打算趕緊安排中國之行，以抗拒被邊緣化？

台灣人啊，台灣人，自重，有這麼困難嗎？

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